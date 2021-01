© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione Italian Wine Brands ha approvato la proposta diper ciascuna azione che ne avrà diritto, anche grazie ai risultati dell'ultimo anno, non toccati dalla pandemia."L'esercizio 2020 si è concluso positivamente per il gruppo IWB, con un- ha commentato- Per questo motivo, abbiamo deciso di proporre all'assemblea dei soci il pagamento di un dividendo integrativo, rispetto a quanto già deliberato nei mesi scorsi".Questo dividendo è integrativo rispetto allaed è in continuità con la politica di distribuzione dei dividendi deliberata dal CdA al momento dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, che aveva indicato fino a 0,50 ad azione il dividend payout sostenibile.In particolare, si legge in una nota, il consiglio di amministrazione ha ritenuto di procedere con la proposta di distribuzione del dividendo integrativo, "tenuto conto deirealizzati nel corso dell'esercizio; della forza del modello di business del gruppo IWB che ha mostrato, anche nel periodo di crisi, la capacità di generare valore per gli stakeholder e che n; dell'andamento positivo della società anche nel secondo semestre del presente esercizio".La distribuzione del dividendo avverrà tramite l'utilizzo di utili realizzati dalla società in esercizi precedenti. Il CdA ha individuato le seguenti date per la distribuzione del dividendo: 25 gennaio 2021, data di stacco, 26 gennaio 2021, record date, e 27 gennaio 2021, data di pagamento. L'sarà convocata a decidere della distribuzione del dividendo il 20 gennaio.