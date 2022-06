Italian Wine Brands, Banca Akros riduce target price e conferma Buy

Venerdì 24 Giugno 2022, 17:00







(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato a 40 euro per azione (da 50 euro) il prezzo obiettivo su Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, mantenendo il giudizio sul titolo a "Buy". Gli analisti ritengono che "la domanda attesa a causa della riapertura, i maggiori costi di inflazione e la minore leva operativa richiedano una riduzione delle previsioni". "Un approccio più realistico suggerisce di mantenere le vendite stabili per l'anno da +10% con le forti riduzioni delle vendite all'ingrosso e a distanza", viene sottolineato.



La revisione al ribasso riflette alcuni dati commerciali recenti per il mercato italiano (vendite interne -9% gennaio-aprile secondo Federvini) e altre prove aneddotiche del rallentamento dei consumi al dettaglio.



Banca Akros si aspetta ora che la società chiuda il 2022 con ricavi netti di 408,6 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 37,6 milioni di euro e un utile netto di 17,2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 437,2 milioni di euro, 43,7 milioni di euro e 22,1 milioni di euro.