Italian Exibition Group, tutto pronto per Origin Passion and Beliefs

(Teleborsa) - Al via domani a, è questo il nome del salone che raccoglie come principali partners ICE Agenzia a Confartigianato, CNA Federmoda e Consorzio Expo Modena.L'obiettivo sarà quello di. Quattro aree tematiche: TEXTILE, riservata a campionatura, modellistica, confezione, ricamo e sviluppo; LEATHER, stampa, accessori, prototipazione, taglio e intreccio; TECHNOLOGY, che ospita termonastrature, brevetti, stampa a caldo, tintoria e consulenza tecnica e STONE, che unisce le migliori aziende del bijoux, accessori, prototipazione, semilavorati e sviluppo del prodotto.Saranno presentiche esporranno in fiera con un allestimento di outfit e realizzeranno i loro prodotti attraverso le competenze produttive delle aziende italiane. Si tratta diIl programma si articola in incontri di formazione altamente specializzanti con aziende del settore, talk e conferenze e, organizzato da Confartigianato Moda per discutere di collaborazioni e possibili commesse.