Italian Exhibition Group, si dimette l'Amministratore Delegato Ugo Ravanelli

(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group,si è dimesso "con effetto immediato" da tutti gli incarichi ricoperti nella società e nelle aziende da essa partecipate."L'aver raggiunto, in questo breve periodo di collaborazione, tutti gli importanti obiettivi prefissati è per me motivo di orgoglio - ha detto Ravanelli annunciando le dimissioni - oggi però".Successivamente interpellato Ravanelli ha dichiarato: "Come affermato nella call di presentazione dei risultati di ieri,. Sono infatti certo che l'impegno e la competenza che caratterizzano il management di IEG porteranno la società a raggiungere gli obiettivi attesi".Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, Ugo Ravanelli detiene alla data delle dimissioni n. 5.000 azioni ordinarie della Società.per domani, giovedì 29 agosto 2019, per assumere le necessarie decisioni.