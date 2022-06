Italian Exhibition Group, si dimette il CFO Carlo Costa

Giovedì 30 Giugno 2022, 19:30







(Teleborsa) - Italian Exhibition Group (IEG), società quotata su Euronext Milan e attiva in campo fieristico, ha reso noto che Carlo Costa, CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a partire dal 1 settembre 2022 per affrontare una nuova sfida professionale. Costa risulta titolare di 3.750 azioni ordinarie di IEG.



"La società avvierà il processo di selezione per l'individuazione di un successore di pari profilo il cui nominativo verrà reso noto al mercato nei termini di legge", viene affermato in una nota.