Italian Exhibition Group rimanda la quotazione in borsa

(Teleborsa) - "A causa della sfavorevole situazione del mercato azionario, domestico e internazionale, che non permette al momento di apprezzare compiutamente il valore di Italian Exhibition Group (IEG), l'operatore del settore fieristico e dei congressi ha deciso di ritirare il collocamento privato riservato ad investitori istituzionali delle azioni ordinarie, finalizzato alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana.



La società, i cui fondamentali sono e rimangono solidi, continuerà il suo percorso di sviluppo valutando altre possibili leve strategiche coerenti con il suo andamento di crescita continua; il piano industriale non subirà rallentamenti e modifiche. La quotazione in Borsa resta, in ogni caso, uno degli obiettivi futuri di IEG.



