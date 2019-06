Italia-Vietnam, Mise: firmato Memorandum d'intesa sull'energia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dal sottosegretarioe dal ministro dell`Industria e del Commercio del Vietnam, il Memorandum d'intesa che ha l'obiettivo die segue la visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel Paese del Sud Est asiatico avvenuta il 5-6 giugno.Con l'accordo, informa una nota, si pongono letra i due Paesi, in, nel settore dell', con particolare interesse per lo(GNL) e delleL'obiettivo è quello di rafforzare la diversificazione delle fonti energetiche ed aumentare la sicurezza energetica, sempre nel rispetto degli obblighi derivanti dalle normative nazionali, dei trattati internazionali e per quanto riguarda l`Italia, da quelli derivanti la sua appartenenza all'Unione Europea.La firma del Memorandum, pertanto, consente all'Italia di sviluppare la cooperazione energetica con un, aprendo cosìtra le imprese italiane e vietnamite."Crediamo molto nell`incremento e nel miglioramento delle relazioni Italia-Vietnam che, proprio quest`anno, compiono 45 anni. Rivolgiamo particolare attenzione verso le intese industriali, sulle quali continueremo a collaborare con il governo vietnamita - ha dichiarato il sottosegretario Cioffi - la firma del Memorandum ci consentirà di avviare una collaborazione in materia di energia, che vedrà l`attivazione di tavoli tecnici tra imprese vietnamite e italiane, che operano in Vietnam".Riguardo al tema dell', l'Italia potrà offrire al Paese asiatico le sue, per sviluppare tecnologie utili a. Nel percorso negoziale dell'accordo di libero scambio tra Vietnam e Ue, ilha assicurato che il. Una questione - ha sottolineato Cioffi - prioritaria anche per il nostro Governo, che sta lavorando per rendere più forti le tutele dei lavoratori".Il sottosegretario Cioffi ha infine accettato l'invito a recarsi prossimamente in Vietnam con una delegazione imprenditoriale italiana.