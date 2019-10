Italia, timidi segnali positivi dall'industria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Piccolo spiraglio di luce dall'industria italiana per una ripresa economica tanto sperata., anche se nella media degli ultimi tre mesi la dinamica congiunturale resta negativa.. E' quanto rileva l'sottolineando che a livello settoriale si conferma ad agosto 2019 ilin termini sia congiunturali sia tendenziali.(+0,2% il consensus) mentre nella media del trimestre giugno-agosto la produzione mostra una flessione dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti.L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali nei comparti dei beni strumentali (+0,4%) e dei beni di consumo (+0,3%); variazioni negative registrano, invece, l'energia (-0,9%) e i beni intermedi (-0,5%).(i giorni lavorativi sono stati 21, contro i 22 di agosto 2018), a fronte di una contrazione dell'1,9% indicata dal mercato. Nella media dei primi otto mesi dell'anno l'indice ha registrato una flessione tendenziale dello 0,9%.Su base tendenziale e al netto degli effetti di calendario, ad agosto 2019 si registra una contenuta crescita per l'energia (+1,8%) e una più lieve per i beni di consumo (+0,7%); diminuiscono, in misura marcata, i beni strumentali (-4,9%) e i beni intermedi (-3,1%).I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono i prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,6%), le altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+6,1%) e l'industria del legno, della carta e stampa (+5,5%). Le flessioni più ampie si registrano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-11,3%), nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (-8,8%) e nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-6,9%).