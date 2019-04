Italia, surplus commerciale in calo a marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Secondo l'Istat, ilè stimato in, in diminuzione rispetto ai 3.833 milioni di marzo 2018. Nel trimestrenell'interscambio diche passano da 14.608 milioni nel primo trimestre 2018 a 14.421 milioni nel primo trimestre 2019.Per lo stesso periodo si stima unacongiunturale per ledello 0,4%, che risulta più evidente per i beni strumentali (-4,9%), ed unper leche si incrementano dello 0,4%.Anche(-2,7%), mentretendenziale (-0,5%) determinato dalla performance dell'energia che perde il 9,6%.Nel commentare l'andamento dell'export, l'Istat spiega che laè influenzata, sia su base annua che mensile, da(vendita di navi), al netto delle quali si stima un contenuto incremento in termini tendenziali (+0,4%) ed una più ampia crescita in termini congiunturali (+1,5%).Dall'altro lato della bilancia, l'incremento congiunturale dell'import si palesa più intenso per i, che mostrano un 10% di aumento, e per i beni di, che crescono del 2,5%. Gli acquisti di beni intermedi sono invece in diminuzione dell'1,6%.Nel primo trimestre, la dinamica congiunturale dell'risulta, precisamente dello 0,3%, con una crescita più consistente, che si attesta all'1,6%,al netto dei prodotti energetici. Nello stesso periodo, leregistrano un'congiunturale, con un meno 4,7%, determinata soprattutto dallache ha visto una flessione del 14,4%.