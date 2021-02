© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nella maggior parte delleavanzate. È quanto indica l'aggiornamento mensile del(l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). A gennaio il Composite Leading Indicators ha registrato un aumento mensile dello 0,13%, assieme a una variazione annua positiva per lo 0,26%. L'indice mira ad anticipare le svolte dell'economia rispetto al trend nell'orizzonte di sei-nove mesi.Sull'il superindice ha registrato un aumento mensile dello 0,06% e un incremento anno dello 0,08%, con prospettive di crescita stabili, così come quelle di Stati Uniti, Giappone e dell'area dell'euro. In Canada, la crescita si sta ora stabilizzando, mentre ilsegna ancora un rallentamento.Tra le principali economie emergenti, l'OCSE segnala la costante crescita del, mentre il miglioramento è stabile in Russia.L'organizzazione segnala che l'andament del superindice deve continuare ad esserepoiché le fluttuazioni nei componenti sottostanti sono probabilmente influenzate dalle modifiche alle misure di contenimento della pandemia e dal progresso delle campagne di vaccinazione.