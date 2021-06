Italia, superindice OCSE continua a indicare "costante espansione"

(Teleborsa) - Le grandi economie avanzate, dopo essersi lasciate alle spalle la fase più acuta della pandemia, continuano a puntare verso una "costante espansione". È quanto indica l'aggiornamento mensile del superindice economico dell'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per il mese di maggio. Questo indicatore è stato ideato per anticipare i punti di svolta dell'attività economica rispetto al trend.

Per il mese di maggio, il superindice che anticipa di 6-9 mesi le tendenze economiche future, si è attestato a quota 100,5 punti dai 100,3 di aprile. Risale anche l'indicatore dell'Eurozona a 100,2 punti dai 99,9 precedenti. Tra i Paesi membri dell'UE, in Francia l'indicatore sale a 98,7 da 98,5 punti, mentre in Germania cresce a 101,6 da 101,2. In Italia, il leading indicator aumenta a 101,1 da 100,8 punti.

Per tutte le principali economie dell'OCSE, i composite leading indicators (CLI, detti sinteticamente superindice) ora puntano a un'espansione costante. I CLI hanno continuato ad aumentare stabilmente negli Stati Uniti, in Giappone, in Canada e nell'intera area euro, comprese Germania e Italia. Pur rimanendo al di sotto del trend, anche i CLI di Regno Unito e Francia segnalano ora una stabile espansione, migliorando rispetto all'indicazione del mese scorso.

Tra le principali economie emergenti, i CLI continuano ad aumentare a ritmo sostenuto in Russia e Cina (in particolare grazie al settore industriale), mentre il ritmo di espansione del CLI per l'India continua a registrare una crescita più moderata. Il superindice per il Brasile continua a indicare un rallentamento della crescita.

"Nonostante la graduale revoca delle misure di contenimento del COVID-19 in alcuni Paesi e il progresso delle vaccinazioni, le incertezze persistenti potrebbero comportare fluttuazioni più elevate del solito nel superindice e nelle sue componenti", sottolinea l'OCSE, la quale invita alla cautela nella loro interpretazione e a considerarl un'indicazione di forza più che una misura del grado di crescita dell'attività economica.

