Salute, acqua, agroalimentare: i 21 settori sui quali lo Stato applica i poteri speciali

Non solo finanza, energia, acqua. Anche salute, dati, agroalimentare. In 15 articoli (compreso, l’ultimo, della clausola di invarianza), il governo blinda il controllo italiano in 21 settori strategici. Il Covid-19 ha indebolito il tessuto produttivo, le società, specie le quotate, valgono almeno il 50% in meno, il rischio di scalate ostili, da parte di fondi di investimento, a volte senza scrupolo, aumenta. Il Copasir ha lanciato più volte l’allarme. Il decreto protegge «infrastrutture critiche», fattori produttivi critici», «informazioni critiche», «rapporti di rilevanza strategica».Ecco i nuovi comparti scudati: energia, acqua, salute, informazioni sensibili, infrastrutture elettorali, finanza, intelligenza artificiale e robotica, semiconduttori, cyber, nano e biotecnologie, tecnologie spaziali non militari, fattori produttivi, agroalimentare, prodotti dual use. L’art. 13 disciplina i casi in cui i poterti speciali non si applicano, come le operazioni straordinarie di fusioni e acquisizioni infragruppo, il trasferimento della sede sociale in un paese non appartenente alla Ue.