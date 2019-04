Italia, stabili le vendite al dettaglio in febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Istat stima a febbraio un aumento congiunturale dello 0,1% in valore per le vendite al dettaglio e una diminuzione di analoga entità in volume. La sostanziale stabilità dell'aggregato complessivo - spiega l'Istituto di statistica - deriva da una(-0,6% in valore e -1% in volume) e da una crescita di quelle di prodotti non alimentari (+0,5% sia in valore sia in volume).le vendite al dettaglio registrano un contenuto aumento, rispetto ai tre mesi precedenti, dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume. Le vendite di beni alimentari crescono dello 0,1% in valore e diminuiscono dello 0,1% in volume, mentre quelle di beni non alimentari aumentano dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume., le vendite al dettaglioin valore e dello 0,3% in volume. Pressoché stazionario il valore delle vendite dei beni alimentari (+0,1%), mentre è in diminuzione il volume (-1,7%). In crescita le vendite dei beni non alimentari sia in valore sia in volume (rispettivamente +1,6% e +2,1%).Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari, gli aumenti tendenziali maggiori riguardano Prodotti per profumeria e cura della persona (+3,8%) e Calzature e articoli in cuoio e da viaggio (+3,4%). Variazioni negative si registrano per i soli gruppi Cartoleria, libri, giornali e riviste (-1%) e Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-0,2%).Sempre a livello tendenziale, il valore delle vendite al dettaglio registra una diminuzione per la grande distribuzione (-0,1%) e un aumento per le imprese operanti su piccole superfici (+1,6%). In forte crescita il commercio elettronico (+17,5%).