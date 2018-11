Italia, società estere sempre più all'interno del sistema produttivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, registrando una forte crescita delrispetto a +4,8% realizzato dalle imprese residenti in Italia) e della, +9,3% il valore medio per le imprese in Italia). Lo rivela un rapporto dell'Istat intitolato "relativo all'annoNel periodo in esame(+609 unità sul 2015), con un incremento sul 2015 di quasi. Queste società contribuiscono ai principali aggregati economici nazionali dell'industria e dei servizi con il 7,9% degli addetti, il 18,3% del fatturato, il 15,1% del valore aggiunto e il 14,4% degli investimenti., che si concretizza in 22.907 controllate (per 1,7 milioni di addetti), ma l'acquisizione dall'estero di importanti gruppi multinazionali prima a controllo nazionale contribuisce alrealizzato fuori dai confini nazionali. La riduzione è particolarmente evidente nell'industria in senso stretto.