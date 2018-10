Italia, si riduce l'avanzo della bilancia commerciale globale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ad agosto 2018 si stima unae un più contenutoche spiega come la crescita congiunturale dell'export è da ascrivere all'aumento delle vendite, rispetto al precedente, si registrano, leggermente più intensi per le esportazioni (+3,2%) che per le importazioni (+3,0%).Ad agosto 2018e coinvolge sia l'area Ue (+5,7%) sia i paesi extra Ue (+4,4%).dell'export nel mese di agosto, si segnalano prodotti petroliferi raffinati (+31,6%), apparecchi elettrici (+15,5%), macchinari e apparecchi n.c.a. (+2,8%), mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+7,6%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,5%) e computer, apparecchi elettronici e ottici (+10,2%). In diminuzione, su base annua, le esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-0,8%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (-0,5%) e prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (-1,5%).Su base annua,(+13,0%), Germania (+6,0%), Paesi Bassi (+22,8%) e Spagna (+8,3%).Nel periodo gennaio-agosto 2018, la crescita tendenziale dell'export è pari a +4,3% ed è sospinta da prodotti petroliferi raffinati (+16,3%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+11,5%) e metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+7,0%).(da +2.761 milioni ad agosto 2017 a +2.564 milioni ad agosto 2018)(+53.607 milioni al netto dei prodotti energetici).Nel mese di agosto 2018su luglio 2018 e del 5,0% su base annua. Al netto dei prodotti energetici l'indice aumenta dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,8% in termini tendenziali.