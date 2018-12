Italia, si deteriora il sentiment di consumatori e imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo rileva l'ultima indagine dell', secondo cui si stima una flessione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 114,7 a 113,1 e dell'indice composito relativo alle imprese da 101,0 a 99,8.Il peggioramento rilevato fra le famiglie, il terzo consecutivo, risente soprattutto delle valutazioni sullache viene amplificato, come impatto negativo sull'indice, da un deterioramento dei giudizi sul quadro personale. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori infatti sono in peggioramento: il clima economico passa da 131,5 a 129,4, il clima personale scende da 108,9 a 107,0, il clima corrente diminuisce da 111,5 a 110 e il clima futuro cala da 118,7 a 116,0.Con riferimento alle imprese, l'indice di fiducia scende: nel settore manifatturiero l'indice passa da 104,3 a 103,6, nelle costruzioni da 132,5 a 130,3 e nei servizi da 101,7 a 99,5)., dove l'indice aumenta da 102,1 a 104,8.Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia delle imprese, nel, che registra una flessione più contenuta rispetto al settore dei servizi e a quello delle costruzioni, si rileva un peggioramento dei giudizi sulunitamente ad un aumento del saldo relativo alle; peraltro, le aspettative sul livello della produzione sono in aumento rispetto al mese scorso.Nel settore dellesi registra, per il secondo mese consecutivo, un peggioramento sia dei giudizi suglisia dellePer quanto riguarda ilsi segnala il deterioramento dei giudizi sull'e sul livello della domanda; le attese suglisono invece in aumento.dell'indice (giudizi e attese sulle vendite, giudizi sul livello delle giacenze).