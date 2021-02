© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Servono 1,4 milioni di dollari, pari a circaper entrare nell', secondo il Wealth Report 2021 di Knight Frank. L'Italia è comunque molto lontana in questa classifica dell'esclusività da Paesi come il, dove servono 7,9 milioni di dollari per essere tra l'1% più ricco, ai 5,1 milioni dellae ai 4,4 milioni degliL'Italia, tra i grandi Paesi europei, è pari alla Spagna e dietro a Francia (2,1 milioni di dollari), Germania (2 milioni) e Regno Unito (1,8 milioni). "Si può chiaramente notare l'influenza dellain cima alla classifica - ha detto a Bloomberg Liam Bailey, responsabile globale della ricerca di Knight Frank - Poi c'è la vastità e lastatunitense".Gli Stati Uniti sono in testa nel numero di individui ultra ricchi anche se la crescita della ricchezza è aumentata recentemente nelle, specialmente in Cina e a Hong Kong, secondo il rapporto. I miliardari più ricchi della regione hanno complessivamente una ricchezza stimata in 2.700 miliardi di dollari, che è più che triplicata dalla fine del 2016.Secondo Knight Frank, i paperoni della regione Asia Pacifico saranno quelli che registreranno la crescita più elevata della ricchezza da qui al 2025, con il numero di persone con più di 30 milioni che cresceranno del 33%, trainati da