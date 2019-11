Italia, prezzi produzione in forte calo ad ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'evoluzione deisi contraddistingue per una dinamica negativa sia in termini congiunturali che tendenziali; con l'eccezione dei servizi la cui variazione su base annua è lievemente positiva. Lo comunica l', precisando che riguardo all'industria, la flessione è principalmente determinata dal settore dell'energia. Per le costruzioni, il calo riguarda sia gli edifici che le strade. Per i prezzi dei servizi la variazione tendenziale dell'indice totale è lievemente positiva. Alla diminuzione tendenziale dei prezzi nei servizi di telecomunicazione, postali e attività di corriere – già rilevata nel trimestre precedente - si aggiunge quella del trasporto aereo.Entrando nel dettaglio,. Le attese del mercato erano per una flessione mensile dello 0,2% e del 2,7% su anno. A settembre si era registrata una crescita dello 0,2% rispetto al mese precedente e un calo dell'1,6% su anno.Suli prezzi alla produzione rimangono invariati rispetto a settembre 2019 e diminuiscono del 4,1% su base annua. Al netto del comparto energetico la dinamica congiunturale è nulla mentre l'incremento tendenziale è pari allo 0,4%.Sulla variazione congiunturale registra una diminuzione dello 0,1% (-0,1% per l'area euro, stazionaria per l'area non euro). Su base annua si registra un aumento dello 0,2%, sintesi di variazioni positive in entrambe le aree (+0,1% per l'area euro, +0,2% per l'area non euro).; la dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sul mercato interno (-0,8%) e lievemente positiva su quello estero (+0,1%).Ilche presenta la diminuzione tendenziale più ampia dei prezzi alla produzione è la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati per tutti e tre i mercati (-9,8% sul mercato interno, -11,3% sul mercato estero area euro e -14,4% su quello area non euro). Segnali positivi, in particolare, si registrano per l'industria farmaceutica (+2,0% sul mercato interno e +1,0% sulla zona euro).. L'indice di prezzo delle "Strade e Ferrovie" diminuisce dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,5% in termini tendenziali.. Il settore che registra l'aumento tendenziale più ampio è quello del trasporto marittimo e costiero (+5,2%); la flessione tendenziale più ampia si rileva per i servizi di telecomunicazione (-6,3%).