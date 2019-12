Italia, prezzi abitazioni 3° trimestre tornano a crescere su anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nelle stime preliminari dell'andamento deisi ravvisa un lieve segnale di ripresa., segnala l'. A determinare tale andamento sono sia i prezzi delle abitazioni nuove, sia quelli delle abitazioni esistenti che crescono su base annua, seppur di un solo decimo di punto, dopo un lungo periodo di flessione.(era -0,1% nel secondo trimestre 2019).L'aumento tendenziale dell'IPAB, il primo dal quarto trimestre 2016, è da attribuirsi soprattutto ai prezzi delle abitazioni nuove che accelerano, su base tendenziale, passando da +0,5% del secondo trimestre a +1,3% del terzo trimestre. Anche i prezzi delle abitazioni esistenti, dopo dieci trimestri di cali consecutivi, registrano una lieve variazione positiva pari a +0,1% (era -0,4% nel trimestre precedente).Questi andamenti si manifestano in un contesto di crescita persistente dei volumi di compravendita (+5,0% l'incremento tendenziale registrato per il terzo trimestre del 2019 dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale).Su base congiunturale la diminuzione dell'IPAB è dovuta unicamente ai prezzi delle abitazioni esistenti, che registrano un calo pari a -0,5%, dopo la crescita rilevata nel secondo trimestre, mentre i prezzi delle abitazioni nuove continuano a crescere (+0,8% dal +0,3% del trimestre precedente).Il tasso di variazione acquisito dell'IPAB per il 2019 è pari a zero (-0,3% per le abitazioni esistenti, +0,9% per le abitazioni nuove).