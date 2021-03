5 Marzo 2021

(Teleborsa) - Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). È quanto si legge nel quinto rapporto sull'impatto della pandemia da Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, redatto congiuntamente da Istat e Istituto Superiore di Sanità (ISS).

L'aumento delle morti rispetto alla media degli ultimi anni è ancora più alto se si depura il dato dall'impatto di gennaio e febbraio 2020, quando i decessi erano inferiori al solito perché non c'era ancora la pandemia. Tra marzo e dicembre si sono osservati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019, corrispondenti a un aumento del 21%.

Il 76,3% dell'eccesso di mortalità complessivo riguarda la popolazione con 80 anni e più (486.255 persone decedute, 76.708 in più rispetto al quinquennio precedente). L'incremento della mortalità nella classe di età 65-79 anni spiega un altro 20% dell'eccesso di decessi, per un incremento di oltre 20 mila decessi. Dall'inizio dell'epidemia e fino al 31 dicembre 2020 il contributo dei decessi Covid-19 alla mortalità per il complesso delle cause è stato, a livello medio nazionale, del 10,2%.

Il bilancio della prima fase dell'epidemia, in termini di eccesso di decessi per il complesso delle cause, è particolarmente pesante per la Lombardia (+111,8%); per tutte le altre regioni del Nord l'incremento dei morti del periodo marzo-maggio 2020 è compreso tra il 42% e il 47%. In alcune regioni l'eccesso di mortalità dell'ultimo trimestre del 2020 supera quello della prima ondata: in Valle d'Aosta (+63,7% rispetto al +42,6% del trimestre marzo-maggio), in Piemonte (+53% rispetto al +47,5%), in Veneto (+44,4% rispetto al 19,4%), in Friuli Venezia Giulia (+45,6% a fronte del +9,0%), nella Provincia autonoma di Trento (65,4% vs 53,1%). Al contrario, l'eccesso di mortalità del trimestre ottobre-dicembre è più basso di quello della prima ondata in Lombardia, in Emilia Romagna, in Liguria e nella provincia autonoma di Bolzano.

Per quanto riguarda la classe di età 0-49 anni, considerando l'intero anno 2020, i decessi totali sono inferiori a quelli medi degli anni 2015-2019 dell'8,5%. Per le donne la diminuzione è ancora più pronunciata e riguarda tutto l'anno e tutte le ripartizioni. Ciò è spiegato con la minore letalità dell'epidemia al di sotto dei cinquanta anni e con la riduzione della mortalità per alcune delle principali cause che interessano questo segmento di popolazione come quelle accidentali, per effetto del lockdown e del conseguente blocco della mobilità e di molte attività produttive, sottolinea il rapporto Istat-ISS.

Gli effetti della seconda ondata epidemica sulla mortalità proseguono nel 2021. Per il mese di gennaio si stimano 70.538 decessi, 2 mila in più rispetto alla media dello stesso mese del periodo 2015-2019 e 8.500 in più rispetto a gennaio 2020; questo eccesso per il 75% riguarda le regioni del Nord: la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna da sole spiegano il 50% dell'eccesso di gennaio 2021.