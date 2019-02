Italia, nel 2018 continua la crescita del fatturato dei servizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2018 continua la scia diiniziata nel 2015. Nell'anno di riferimento, fa sapere l'Istituto Italiano di Statistica, l', seppur inferiore rispetto a quello del 2017 che si attestava a +3,2%, è stato delIn particolare modo, maggiore dinamismo si registra nelle( il cui fatturato è cresciuto dell') e in alcuni settori del commercio all'ingrosso. Tra i comparti che hanno performato meno invece spiccano gli studi di) e le).Per quanto riguarda il soloappena concluso, l'del fatturato dei servizi in Italia, ha avuto un aumento in termini tendenziali dell'mentre quelloha subito un incremento dellorispetto al trimestre precedente.Anche in questo contesto la crescita congiunturale segue la lieve flessione registrata nel trimestre precedente e si caratterizza per incrementi diffusi in tutte le principali aree dell'attività economica.I migliori risultati sono stati evidenziati nelle), per le Agenzie di Viaggio e Servizi di supporto alle imprese (+2,5%), nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,5%) e per il Commercio all'ingrosso (+1,4%).In calo invece, come registrato nell'intero anno,