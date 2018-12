Italia, nel 2016 cresce il reddito netto delle famiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2016, in base ai risultati dell'indagine Eu-Silc del 2017, i, circa 2.550 euro mensiliin termini nominali e +2,1% in termini di potere d'acquisto rispetto al 2015.Dunque, ma è più accentuata nel quinto di famiglie meno abbienti, dopo il marcato calo del 2015. Al netto degli affitti figurativi, si stima quindi che il rapporto tra il reddito equivalente totale del 20% più ricco e quello del 20% più povero si sia ridotto da 6,3 a 5,9, pur rimanendo al di sopra dei livelli pre-crisi (nel 2007 era 5,2).(circa 2.090 euro al mese; +2,3% rispetto al 2015). Il reddito mediano cresce in tutte le ripartizioni: da +0,6% del Nord-ovest a +3,9% del Nord-est, mentre, stabile rispetto al 2015. Le famiglie sostenute da un solo percettore con reddito prevalente da lavoro autonomo riportano aliquote medie fiscali inferiori.risulta in media pari a 32.154 euro annui, sostanzialmente stabile. Il cuneo fiscale e contributivo è pari al 45,7% del costo del lavoro, in lieve calo rispetto agli anni precedenti (46,0% nel 2015, 46,2% nel 2014). Nel 2016 il lavoro dipendente rappresenta in media la fonte di reddito individuale con il livello più elevato: 17.370 euro circa, contro una media di 15.460 euro per il lavoro autonomo e poco oltre 14.665 euro per i redditi di natura pensionistica.Nel 2017 si stima cheo di esclusione sociale secondo la definizione europea,rispetto al 2016 (30,0%). All'interno di questo aggregato risulta pressoché stabile al 20,3% la percentuale di individui a rischio di povertà, mentre si riducono sensibilmente i soggetti che vivono in famiglie gravemente deprivate (10,1% da 12,1%). Il Mezzogiorno resta l'area territoriale più esposta al rischio di povertà o esclusione sociale (44,4%), seppur in diminuzione rispetto al 2016 (46,9%).