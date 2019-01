Italia, l'agenzia DBRS conferma il rating a BBB

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'agenzia di rating canadese, equivalente ad una valutazione("Alta") conLa conferma arriva sulla considerazione che l'Italia gode di una, benchée a dispetto distimato al 131,7% del PIL nel 2018. Ciò, perché gli analisti di DBRS hanno considerato che "il costo implicito del debito pubblico al 2,8% resta vicino al livello più basso degli ultimi trent'anni".La decisione di reiterare il rating BBB riflette anche la considerazione che il governo italiano, dopo aver rivisto in modo prudenziale il suo bilancio, è riuscito ad, accrescendo la fiducia degli investitori e riducendo l'ascesa dello Spread. Ma riflette anche i(NPL - Non Performing Loans).Sul fronte dei rischi, DBRS segnalae la possibilità di un rimpasto di governo o di elezioni anticipate e sottolineanel contratto di governo, sinora incentrato solo sulle radicali promesse fatte in campagna elettorale.