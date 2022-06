Italia Independent Group, l'azienda di Lapo Elkann licenzia 29 dipendenti

Italia Independent Group, l'azienda di Lapo Elkann quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'occhialeria e dei prodotti lifestyle, ha comunicato alle organizzazioni sindacali competenti l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo di 29 dipendenti.

L'annuncio si inserisce nelle attività previste dal piano di risanamento avviato lo scorso 15 giugno scorso e che prevede un significativo intervento da parte dell'azionista di riferimento Lapo Elkann mediante erogazione di finanza propria, con l'obbiettivo di attenuare gli impatti negativi della procedura di licenziamento sui lavoratori e consentire il pagamento degli stipendi.



La società sottolinea che ha dovuto prendere atto che "non ci sono più soluzioni percorribili e idonee a contemperare le esigenze di ristrutturazione e risanamento dell'impresa secondo l'attuale modello di business". Italia Independent non è riuscita a raggiungere i risultati ipotizzati nei business plan anche per via della pandemia, dell'instabilità dei mercati e del difficile contesto macro economico.



Nel caso di esito positivo della consultazione con i sindacati e nell'ambito di un accordo sulla forza lavoro in esubero, la società è aperta a valutare misure ragionevoli tali da favorire la ricollocazione dei dipendenti, viene sottolineato.