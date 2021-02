© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Italia Independent, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,65%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia della vigilia di un accordo di licenza biennale raggiunto con Enea Bastianini, Campione del Mondo in carica della Moto2 che quest'anno gareggerà in MotoGP con la Ducati dell'Esponsorama Racing Team. La nuova linea di occhiali verrà presentata nelle prossime settimane: si prevede l'inizio della commercializzazione nella seconda metà del 2021.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Aim Italia. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Italia Independent rispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo di Italia Independent classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,075 Euro e primo supporto individuato a 1,74. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,41.