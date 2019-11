Interscambio Italia-Germania un mercato da 130 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vale 130 miliardi l'interscambio tra Germania e Italia. È pari al 30% del Pil dell'Unione Europea e di questa cifra 19,7 miliardi (+9,4% nel 2018 rispetto al 2017) derivano dall'interscambio della Germania con il Veneto, superando il valore (16,8 miliardi) dei rapporti del Paese tedesco con il Brasile e posizionando la regione veneta alle spalle della Lombardia, il cui valore di interscambio con la Germania ammonta a 44,3 miliardi.I dati sono stati presentati in occasione della German-Italian Smart Business Conference «Collaborare perinnovare», settima edizione del forum annuale organizzato da ItKam, la Camera di commercio italiana per la Germania.Tra le altre cifre emerse, quelle legate agli investimenti diretti della Germania in Italia (35 miliardi) e dell'Italia inGermania (32,9 miliardi). Il nostro Paese è il sesto per la destinazione delle esportazioni tedesche, con circa 70 miliardi, e il quinto per la provenienza delle importazioni in Germania (circa 60 miliardi).Per controbattere le previsioni congiunturali che indicano un potenziale rallentamento dello sviluppo economico, il forum ha individuato l'intelligenza artificiale come mezzo per portare una crescita aggiuntiva dell'1,2% entro il 2030. «Iltrasferimento tecnologico oltre settori e confini - ha commentato il presidente di ItKam, Emanuele Gatti - sarà nel prossimo futuro l'impulso per una performance più competitiva dell'Europa digitale a livello mondiale».