© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -l'asse resta ad alta tensione. A pensarlo è il Ministro degli EsteriDopo le scintille dell'ultimo periodo, l'Ambasciatore francese a Roma,, che era stato richiamato da Parigi, è tornato nellama non è esclusa, per il futuro, qualche schermaglia sulla scia di quelle passate. "L'aver riportato la normalità diplomatica nelle relazioni con la Francia non deve far pensare che ora tutto sia solo rose e fiori, complimenti e galanterie", ha dettoin un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.aggiunge.- Per ora, comunque, il caso sembra chiuso. E nella soluzione della crisi tra Francia e Italia, ci ha messo lo zampino il Presidente della Repubblicache ha ricevuto al Quirinale l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset -incontro immortalato da un tweet sull'account del Quirinale - che gli ha consegnato una lettera del presidente Macron con l'invito a compiere una visita di Stato in Francia.- Il Ministro degli Esteri parla anche della Torino-Lione, altro argomento bollente. "Per la Tav - afferma Moavero - è indispensabile appurare in modo chiaro e meticoloso i fatti, le regole e gli accordi, se del caso anche con unServe un atto di assoluta,