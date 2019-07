Italia fra i primi cinque paesi al mondo per surplus manifatturiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con undi dollari,si classifica, sfruttando le potenzialità che derivano dal focus suE' quanto emerge dalrealizzato dacon il sostegno di Intesa Sanpaolo. Presentato oggi, a Treia, nella sessione di apertura del XVII Seminario estivo di Symbola, il rapporto nasce per raccontare questa parte del Paese. Arrivato alla sua quarta edizione è stato realizzato in collaborazione con; con la partnership tecnica die die il patrocinio dei ministeri degli Affari Esteri, dell'Ambiente."Un'Italia di cui essere orgogliosi di cui spesso, però, non c'è piena consapevolezza. Un viaggio di scoperta in un Paese che ha i talenti e le risorse per guardare negli occhi il futuro", si sottolinea nel rapporto, volto ad approfondire i vantaggi del Made in Italy, considerando i più diversi settori: dall'Industria al Turismo, dall'Agroalimentare al Localismo, dall'Innovazione all'Arte e alla Cultura.Scorrendo le pagine della ricerca scopriamo che, versatile, creativa, reattiva, competitiva e vincente. L'indagine condotta da, all'interno del rapporto, è proprio sulla percezione e consapevolezza delle capacità del Bel Paese. L'Italia èal mondo per: solo il 13% degli italiani ne è consapevole, e addirittura quasi uno su due (45%) la ritiene una notizia poco attendibile. Inoltre, secondo la International Federation of Robotics l'Italia detiene un importantea livello mondiale per stock complessivo di(64.356 unità nel 2017). Siamo poi ilcol 76,9% del totale di quelli prodotti: ma solo un italiano su 10 lo sa e addirittura il 51% ritiene questa notizia non credibile.L'Italia è anche ilnella lista del patrimonio culturale mondiale: 54, davanti alla Cina (53), alla Spagna (47), alla Francia (44) e alla Germania (44).Eppure: in base all'analisi svolta sulle, il numero diy e alle parole chiave ad esso riconducibili – un fondamentale indicatore della notorietà e del desiderio dei prodotti italiani nel mondo – ètra il 2015 e il 2018.Da: quello dell'Italia è infatti il quinto al mondo - con 106,9 miliardi di dollari - dietro allaalla, allae al. Performance sostenute da migliaia di imprese medio-grandi, medie e piccole che ci fanno competere sui mercati globali grazie alle capacità di essere flessibili, attive in tanti campi diversi. Idel made in Italy si confermano essere la, l', il design, i settori hi-tech come la meccanica o i mezzi di trasporto.