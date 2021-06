(Teleborsa) - Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo le stime per la crescita del PIL italiano. Secondo il Fondo, che ha concluso la consultazione annuale sull'economia tricolore, il Prodotto Interno Lordo registrerà una espansione del 4,3% quest'anno e del 4% nel 2022. Previsioni che si confrontano rispettivamente con il +4,2% ed il +3,6% indicati lo scorso aprile.

L'FMI vede in peggioramento, invece, il disavanzo a causa della crisi Covid e delle misure intraprese per affrontarla. Il deficit passa per il 2021 all'11,8% dopo il 9,5% del 2020, per poi ridursi al 6% il prossimo anno. Quanto al rapporto debito/PIL è atteso per quest'anno al 159,9% del PIL per poi scendere leggermente al 157,9% il prossimo anno. In rialzo le stime sull'inflazione allo 0,8% nel 2021 e all'1% nel 2022.

Il Fondo Monetario Internazionale plaude per le scelte politiche forti e decisive prese dalle autorità italiane che hanno attutito l'impatto sociale ed economico della pandemia e segnala come "nel 2021 è prevista una solida ripresa" anche se "permane una grande incertezza". Per questo inviata a mantenere politiche di sostegno fino a quando la ripresa non si sarà rafforzata.

Il Fondo raccomanda che la politica fiscale "continui ad attenuare gli effetti economici della pandemia>" attraverso misure temporanee e mirate il tutto affiancato "a un piano credibile per ridurre significativamente il debito pubblico nel medio termine".

Inoltre l'FMI il Belpaese ad "una rapida modernizzazione della pubblica amministrazione e della magistratura, appalti pubblici efficienti, una migliore governance degli investimenti pubblici e una riduzione delle barriere alla concorrenza".

