(Teleborsa) - A gennaio 2021 l'Istat registra variazioni minime per l'dei consumatori e delle imprese, che si muovono però in direzione opposta. L'indice del clima di fiducia deipassa(contro aspettative per 100,5), mentre l'indicedel clima di fiducia delleaumenta lievementeAnalizzando le componenti dell'indice di fiducia dei consumatori, si può notare come il(rispettivamente da 107,0 a 106,5 e da 105,3 a 103,2), mentre il clima economico registra una sostanziale stabilità (da 83,5 a 83,4) e il clima corrente aumenta da 98,3 a 99,0.Guardando alle imprese, la fiducia è in peggioramento nel settore(da 96,0 a 95,1) e nel(da 88,2 a 87,9), mentre aumenta nei(da 78,4 a 82,0) e nelle(da 136,0 a 138,0).In relazione alle componenti dell'indice di fiducia, l'Istat sottolinea chema sia i giudizi sulle scorte di prodotti finiti sia le aspettative sulla produzione sono in peggioramento. Nel settore delle costruzioni i giudizi sugli ordini si deteriorano rispetto al mese scorso mentre le attese sull'occupazione sono in aumento.Per quanto riguarda i servizi di mercato, tutte le componenti dell'indice di fiducia sono in miglioramento. Nel commercio al dettaglio, la diminuzione dell'indice è dovuta al peggioramento dei giudizi sulle vendite e all'aumento del saldo delle scorte di magazzino; sono, invece,. A livello di circuito distributivo, la fiducia cresce lievemente nella grande distribuzione mentre è in calo nella distribuzione tradizionale.