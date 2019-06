Italia Exhibition Group pronta al debutto mercoledì 19 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società che gestisce le fiere dial termine di un'IPO che è stata più favorevole del previsto e che porterà il, in qualità di azionisti venditori, d'intesa con i Coordinatori dell'Offerta Equita SIM e Intermonte SIM, hanno deciso diriservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri.In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta, sono state, pari alpost Offerta, di cui oltre 4,8 milioni di azioni poste in vendita da Rimini Congressi e 522 mila azioni circa da Salini Impregilo. Laè stata pari ail quantitativo offerto.Ad esito dell'Offerta,detiene una partecipazione pari aldel capitale sociale della società ed eserciterà, grazie al voto maggiorato, ilIldelle azioni è stato fissato inper azione e quindi a questo corrispettivo ladella società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari aI proventi derivanti dall'Offerta sono pari a circa Euro 18,1 milioni.