Italia, effetto energia sui prezzi alla produzione di dicembre

(Teleborsa) -, principalmente. Lo rileva l'che stima una contenuta flessione congiunturale (-0,5%) dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria cui si associa una sostenuta crescita (+4,1%) su base annua.Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,6% su novembre e aumentano del 5,2% su base annua. Al netto del comparto energetico la dinamica congiunturale è stazionaria e si stima un incremento tendenziale più contenuto (+0,9%). Sul mercato estero la dinamica congiunturale è nulla, sintesi di una variazione positiva (+0,1%) per l'area euro e di una variazione negativa (-0,1%) per quella non euro. Su base annua si registra un aumento dell'1,2% (+1,2% per l'area euro, +1,1% per l'area non euro)., si rileva comunque un incremento congiunturale (+1,1%) trainato dalla(+1,6%).Nel complesso dell'anno, si registra una crescita media del 3,3%, con una dinamica molto più sostenuta per il mercato interno (+4%) rispetto a quello estero (+1,6%). Per le costruzioni la variazione media annua dei prezzi è, nel 2018, uguale a +1,3%, di pari intensità rispetto a quella registrata nel 2017 sul 2016.