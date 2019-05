Italia, continua la crescita delle Srl nel nostro Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(+4,3%),(+6,9%)(+6,5%)A rendere noto questo trend positivo e lo stato in salute delle società a responsabilità limitata, lo studio dell'Osservatorio sui bilanci delle SRL per il Triennio 2015-2017 realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.L'analisi ha riguardato 620.155 Srl proponendo, al suo interno, l'approfondimento dei principali indici economici per provincia. Il risultato conferma l'evoluzione emersa nell'autunno scorso.le hanno ottenute, che hanno registrato un aumento dell'8,3%, con un aumento dell'8,1% per il 2017.poi il comparto deiche crescono del 6,7%.Infinepassa dal 69,1% del 2016del 2017, un pò meno rispetto a quanto rilevato ad ottobre 2018 (+72,8%).Soprattuttocon un rispettivo +5,9% e +9,9% di incremento nel 2017, mentre le piccole crescono di meno, con un +3,1% e le micro sono in calo dello 0,9%.emerge unadegli addetti(+8,4%)(+6,3%) mentre, per quanto concerne il fatturato, invece, è il Nord-Est a far registrare i migliori risultati con in testa il Friuli Venezia Giulia (+9,1%), l'Emilia Romagna (+9%) e il Trentino Alto Adige (+8,6%).