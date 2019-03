Italia-Cina, Via della Seta: ok del Colle ma senza 5G

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -all'accordo con la, in vista dell'imminente arrivo in Italia del, con ladelIl Premieri due Vicepremier(tra i più dubbiosi rispetto all'operazione) econ Enzoe diversi ministri, alla fine superano le divergenze e sdoganano il dossiernei saloni del Colle sotto ladel Presidente Sergioche ha seguito conil nodocon lache, giorni scorsi, ha fatto storcere ilsollevando anche qualchedalledi"Operiamo per un futuro die sviluppo e il, aveva anticipato il Presidente del Consiglioin una intervista al Corriere della Sera, proprio in riferimento all'intesa conal centro del dibattito nelle scorse ore che aveva fatto storcere il naso aglie allarmato dalle parti"Il testo, che abbiamo negoziato per molti mesi con la Cina,, spiega ancora, difendendo dunque con forzaRispediti al mittente anche i timori delche sull'argomento aveva mostrato nelle scorse ore più di qualche perplessità:, sottolinea ancora Conte.la tutela della sicurezza nazionale, anche sul piano economico, è un valore fondamentale che intendiamo rafforzare".- Nel frattempo, nella serata di ieri è arrivatodel Dipartimento di Stato Usa: anche l'Italia valuti rischi di fornitori soggetti a governi stranieri prima di prendere qualsiasi decisione su infrastrutture critiche come laUna posizione condivisa sia dal Quirinale che da Palazzo Chigi che, proprio per questo, spazza il campo da qualsiasi dubbio e anzi si affretta a sottolineare che il memorandum d'intesa con la Cina è molto meno pregnante di tanti altri siglati bilateralmente da altri Paesi europei - sono già 13 i Paesi Ue che lo hanno siglato - e che le regole d'ingaggio italiane riguardo agli accordi con Pechino sono. Ma soprattutto che il problema deled è - si rassicura l'alleato americano - un temaA gettare acqua sul fuoco, ci pensa anche una dichiarazione da Bruxelles dove si precisa che