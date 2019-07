Italia-Cina, interscambio commerciale vale 43 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -alla vigilia del primo forum di dialogo finanziario Italia-Cina, ha diffuso un'analisi che sirilevando come lacontribuisca, da sola, per circa un terzo alla crescita economica mondiale.Questa, con un, continua a possedere uno dei più alti tassi di crescita al mondo, oltre ad essere uno degli Stati con più alto tasso di interscambio su scala globale e avere un surplus commerciale che, a maggio 2019, ha superato i 42 miliardi di dollari.Negli ultimi anni, sia per l'Italia sia per per molti altri Paesi,. Per il nostro Paese infatti, l'interscambio complessivo con lo Stato asiatico ha valicato i 43 miliardi di euro nel 2018, anno in cui, secondo i dati forniti dall'Eurostat,ed il primo nel continente asiatico. Il rapporto fra Roma e Pechino, già sancito nel Partenariato Strategico Globale bilaterale siglato 15 anni fa, è statosiglato nel mese di marzo di quest'anno sulla collaborazione nell'ambito della "e della "Iniziativa per una Via della Seta Marittima del 21esimo secolo".Stando a quanto riporta l'Ice, lcon oltre 150.000 addetti, generano un fatturato di circa 22 miliardi di euro ed hanno una. I settori di principale interesse riguardano non solo le tradizionali eccellenze del Made In Italy come la moda, l'agroalimentare e la meccanica strumentale, ma anche l'ambiente e l'energia sostenibile, l'urbanizzazione sostenibile e le smart cities, le infrastrutture e i trasporti e le tecnologie spaziali.