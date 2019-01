Italia, CGIA: dal 2000 crescita media annua pari a zero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tempi duri per l'Italia.Niente a che vedere con quanto successo nei due ventenni precedenti. Se tra gli anni '80 e '90 la crescita è stata del 2 per cento, tra il 1960 e la fine degli anni ‘70 l'aumento del PIL è stato addirittura del 4,8 per cento medio annuo."Come sostengono molti esperti, siamo in una fase di stagnazione secolare – dichiara il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA– e le previsioni, purtroppo, non lasciano presagire nulla di buono. L'economia mondiale sta rallentando, manifestando evidenti segnali di incertezza e di sfiducia in tutta l'area dell'euro che, comunque, in questi ultimi 18 anni è cresciuta del 30 per cento; 7 volte in più dell'incremento registrato dall'Italia. Bassa produttività del sistema paese, deficit infrastrutturale, troppe tasse e una burocrazia ottusa ed eccessiva sono le principali cause di questo differenziale con i nostri principali partner economici".Se, però, sempre in questo arco temporale analizziamo l'"Negli ultimi 18 anni – dichiara il Segretario dell'Associazione Artigiani Piccole Imprese- solo in un anno, il 2009, il saldo primario, dato dalla differenza tra le entrate totali e la spesa pubblica totale al netto degli interessi sul debito pubblico, è stato negativo. In tutti gli altri anni, invece, è stato di segno positivo e, pertanto, le uscite sono state inferiori alle entrate. A ulteriore dimostrazione che dall'avvento della moneta unica, l'Italia ha mantenuto l'impegno di risanare i propri conti pubblici, nonostante gli effetti della crisi economica siano stati maggiormente negativi da noi che altrove".