Italia, a settembre cala la produzione industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rispetto ad agosto. Lo rivelache evidenzia comerispetto ai tre mesi precedenti.dell'indice mensile corretto per gli effetti di calendario, dopo le flessioni dei due mesi precedenti.mostra aumenti congiunturali nei comparti dei beni intermedi (+1,1%) e dei beni di consumo (+0,3%); variazioni negative registrano, invece, i beni strumentali (-1,6%) e l'energia (-0,1%).Corretto per gli effetti di calendario, a settembre 2018(i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di settembre 2017). Nella media dei primi nove mesi dell'anno la produzione è cresciuta dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Gli indici corretti per gli effetti di calendario calendario registrano a settembre 2018 una rilevante crescita tendenziale per l'energia (+4,2%) mentre incrementi più contenuti si osservano per i beni strumentali (+2,9%) e i beni intermedi (+0,8%); in diminuzione, invece, la produzione di beni di consumo (-0,8%).sono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+7,0%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+5,1%) e la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (+4,5%). Le maggiori flessioni si rilevano invece nell'attività estrattiva (-11,2%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,7%) e nell'industria del legno, della carta e stampa (-2,7%).