Italia, a luglio consumi elettrici ancora in crescita sul 2020. Rinnovabili al 38%

Mercoledì 11 Agosto 2021, 12:00

(Teleborsa) - A luglio 2021, la domanda di energia elettrica in Italia è stata di 30,3 miliardi di kWh, in aumento del 4,9% rispetto ai volumi di luglio 2020 e coperta per il 38% dalle fonti rinnovabili. Lo comunica Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, affermando che "i consumi industriali confermano un sostanziale ritorno ai livelli precovid, grazie alla crescita di quasi tutti i settori monitorati".

Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, risulta in crescita del 3,8%. A livello territoriale, la variazione tendenziale di luglio è stata ovunque positiva: +4,3% al Nord, +4,6% al Centro e +6,2% al Sud. In termini congiunturali, il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura ha fatto registrare una leggera flessione dello 0,9% rispetto al mese precedente (giugno 2021).

Nei primi sette mesi dell'anno, la domanda elettrica in Italia è in crescita del 7,3% rispetto all'omologo periodo del 2020. Il valore di fabbisogno elettrico di luglio 2021 risulta comunque in calo del 2,1% rispetto a luglio 2019, mentre il valore dei primi sette mesi del 2021 è in flessione del 2% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nel mese di luglio la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per circa l'85,5% con la produzione nazionale e per la quota restante (14,5%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (26,1 miliardi di kWh) ha registrato una crescita dello 0,3% rispetto a luglio 2020. In aumento le seguenti fonti: eolica (+44,9%), idrica (+6,7%), geotermica (+1,5%); in flessione la fonte fotovoltaica (-7,8%) e la termica (-2,6%). Per quanto riguarda il saldo import-export, la variazione è pari a +43,9% per un effetto combinato dell'aumento dell'import (+30,7%) e di una riduzione dell'export (-50,8%).