Italgas: utile primo semestre sale a 197,8 milioni di euro, avanti con investimenti

(Teleborsa) - Italgas ha chiuso il primo semestre con ricavi per 707,4 milioni di euro, in aumento d 42 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2021 (+6,3%) e si riferiscono ai ricavi regolati distribuzione gas naturale (in calo a 639,2 milioni di euro) e a ricavi diversi (68,2 milioni di euro).

L'EBITDA del primo semestre 2022 ammonta a 513,3 milioni di euro (+4,9% rispetto 30 giugno 2021) e l'utile netto adjusted attribuibile al Gruppo è pari a 188,3 milioni di euro (+6,9% rispetto 30 giugno 2021). L'utile operativo (EBIT) al 30 giugno 2022 ammonta a 296 milioni di euro, in aumento di 16,6 milioni di euro (+5,9%) rispetto all'EBIT del corrispondente periodo del 2021 (279,4 milioni di euro). L'utile netto conseguito nel primo semestre 2022 ammonta a 197,8 milioni di euro, in aumento di 17,8 milioni di euro, pari al 9,9%, rispetto al primo semestre 2021. L'utile netto adjusted attribuibile al Gruppo si incrementa del 6,9% rispetto al primo semestre del 2021.

"I risultati del primo semestre 2022 sono l'ulteriore conferma della solidità di un Gruppo capace di continuare a crescere in maniera ininterrotta nonostante uno scenario caratterizzato da condizioni economico-sociali e geopolitiche sempre più complesse", ha affermato l'Ad Paolo Gallo, aggiungendo "L'innovazione tecnologica si conferma il principale abilitatore che ci ha permesso di anticipare il cambiamento, trasformare la nostra operatività e migliorare il servizio in termini di qualità ed efficienza; al tempo stesso ci consentirà di raggiungere obiettivi di sostenibilità sempre più rilevanti contribuendo in maniera significativa al conseguimento dei target del REPowerEU".

Nel periodo sono stati realizzati 374,4 milioni di euro di investimenti dedicati prioritariamente alla trasformazione digitale di asset e processi, alla metanizzazione della Sardegna e al repurposing delle reti al fine di abilitarle alla distribuzione di gas rinnovabili (nell'immediato biometano e nel medio periodo idrogeno e metano sintetico).

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022 è pari a 5.094,4 milioni di euro (4.980,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021). Al netto dei debiti finanziari ex IFRS 16 pari a 61 milioni euro (70 milioni di euro al 31 dicembre 2021), la posizione finanziaria netta si attesta a 5.033,4 milioni di euro (4.910,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021).