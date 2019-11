Italgas, undicesimo trimestre in forte crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per l'undicesimo trimestre consecutivo, Italgas migliora tutti i principali indicatori, con crescita a doppia cifra degli utili. Ilè positivo perdi euro, evidenziando una fortepari a 916,9 milioni di euroeda 660,7 milioni di euro. L'utile operativo (EBIT) si attesta a 376,9 milioni di euro (+12,9%).Laal 30 settembre 2019 pari a 3.978,2 milioni di euro (3.814,3 milioni di euro al 31 dicembre 2018) al netto dei debiti finanziari ex IFRS 16 pari a 68,6 milioni euro (49,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018).Escludendo le società partecipate, al 30 settembre 2019, Italgas ha, di cui 1,1 milioni in sostituzione dei misuratori tradizionali, portando il totale attuale di smart meters a circa 5,5 milioni, pari a circa il 72,8% dell intero parco., Amministratore Delegato di Italgas, ha affermato che gli 11 trimestri consecutivi di crescita "dimostrano la capacità di Italgas di coniugare la solidità di un'azienda con oltre 180 anni di esperienza, un approccio da start-up per promuovere l'innovazione e una grande attenzione ai costi. Un modello d impresa ispirato a criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, che ci ha permesso di essere inclusi, per la prima volta nella nostra storia, nel Dow Jones Sustainability Index World"