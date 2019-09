Italgas, titolo confermato nel FTSE4Good Index Series

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il titolo Italgas è stato confermato per il terzo anno consecutivo nel FTSE4Good Index Series, indice cheLa review, incentrata sui criteri ESG (Ambiente, Società e Governance), ha determinato una valutazione della performance sostenibile di Italgas pari a 3,7 su un massimo di 5 punti.Uno score che riconosce il valore delle best practice aziendali e premia l'impegno della società posizionandola al di sopra della media del settore della distribuzione del gas (2,5), dell'ambito delle utilities (2,8) e più in generale della media nazionale (3,6).Rispetto ai tre pillars di sostenibilità spiccano le valutazioni massime ottenute rispetto agli item "Anticorruption", "Corporate Governance", "Labour Standards" e "Human Rights & Community".per favorire gli investimenti in aziende che rispondono a standard globalmente riconosciuti in materia di responsabilità sociale e rappresenta un importante punto di riferimento per la creazione di benchmark e portafogli etici.e sono quindi potenzialmente meglio posizionate per capitalizzare i benefici derivanti da una condotta di business responsabile