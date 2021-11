Italgas, riconoscimento "Gold Standard" del report IMEO

(Teleborsa) - Italgas ha ricevuto il riconoscimento "Gold Standard" nella prima edizione dell'International Methane Emissions Observatory (IMEO) Report rilasciato dallo United Nations Environment Programme (UNEP) con il supporto della Commissione Europea.



Italgas è stata valutata positivamente per aver fissato target importanti di riduzione delle emissioni e definito piani dettagliati per la misurazione diretta delle stesse. Secondo il report, il piano di implementazione dell'azienda presenta obiettivi concreti e tempistiche coerenti per il loro raggiungimento.



L'impegno di Italgas è duplice: in primo luogo, per ridurre le proprie emissioni dirette ha implementato specifici programmi di sostituzione e manutenzione degli asset con l'obiettivo di ridurre la possibilità di future emissioni e ha introdotto soluzioni tecnologiche all'avanguardia,

tra cui un nuovo sistema per il monitoraggio delle reti basato sulla tecnologia CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) di Picarro che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento, di sensibilità nella rilevazione e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. In secondo luogo, Italgas ha aderito fin da subito all'iniziativa OGMP 2.0 e si adopera costantemente affinché anche gli altri operatori della distribuzione adottino comportamenti proattivi volti alla riduzione delle emissioni di metano.

Il report dal titolo "An Eye on Methane" è basato sui dati raccolti nel primo anno di attuazione dell'iniziativa OGMP 2.0, il nuovo framework di reporting delle emissioni di metano introdotto dall'UNEP nel 2020.