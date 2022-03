Italgas, ricavi 2021 salgono a 1,37 miliardi. Mol supera il miliardo

(Teleborsa) - Italgas chiude l'esercizio 2021 con ricavi ricorrenti in crescita del 2,8% a 1,37 miliardi. Il margine operativo lordo (EBITDA) adjusted è salito del 4,1% oltre quota 1 miliardo mentre l'utile netto rettificato aumenta del 6% a 367,7 milioni. L'Utile operativo (EBIT) adjusted si porta a 583,2 milioni di euro, (+6,2%).

Sempre nel periodo, gli investimenti tecnici registrano un balzo dell'11,5% a 865,1 milioni.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 è pari a 4,9 miliardi e si confronta con i 4,7 miliardi al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,295 euro per azione in aumento del 6,5% rispetto al 2020.

"In un 2021 che ha visto i primi importanti segnali di ripresa economica, sebbene condizionati dal perdurare dell'emergenza sanitaria e dalle forti tensioni sui costi delle materie prime, Italgas si è confermata una realtà industriale tra le più solide del Paese" - ha commentato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas -. Per il ventesimo trimestre consecutivo dal ritorno in Borsa registriamo la crescita di tutti gli indicatori economici".