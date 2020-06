Italgas resiste alle vendite in scia guidance 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Moderato rialzo per Italgas, che scambia con unsui valori precedenti, resistendo piuttosto bene alla raffica di vendite che si riversa sul mercato. Il titolo, che di avvantaggia anche della sua natura difensiva, festeggia anche gliannunciati dal CdA che ha approvato laNel corso della conference call,ha assicurato anche che il piano ditradizionali con gli smart meters verrà completatoL'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Italgas, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,09 Euro. Primo supporto visto a 5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,95.