Italgas, nessuna evidenza effetti negativi su risultati 2020 da Covid-19

(Teleborsa) - Italgas ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto a 74,9 milioni di euro (-13,2%) ed un Ebitda pari a 227,3 milioni di euro (+3,7% rispetto al 31 marzo 2019).



I ricavi totali sono stati pari a 327,1 milioni di euro (+5,2%), mentre l'indebitamento finanziario netto si attesta a 4.450,5 milioni di euro.



Con riferimento agli impatti, anche potenziali, sui ricavi, costi, investimenti e flussi di cassa attesi derivanti dalle limitazioni imposte dall'Emergenza Coronavirus, Italgas "ad oggi, non rileva evidenze tali da prevedere significativi effetti negativi sui risultati 2020" - spiega la società nella nota dei conti -. "Ad oggi la società non è in grado di stimare eventuali effetti negativi materiali sulle prospettive economico, finanziarie e patrimoniali degli anni successivi qualora la situazione dovesse prolungarsi significativamente".





