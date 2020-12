© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le agenziehannoa lungo termine di. Moody's ha confermato un merito di credito "Baa2", con Outlook stabile e S&P un "BBB+" con Outlook stabile.La conferma del rating si basa principalmente sulledi Italgas, evidenziate anche nelpresentato alla comunità finanziaria lo scorso 30 ottobre, nell'ambito di un settore caratterizzato da un quadro regolatorio stabile.In particolare, entrambe le agenzie sottolineano lae ladella società che, stabilmente sostenute dall', preservano Italgas da impatti economici legati all'emergenza sanitaria Covid-19. È stato inoltre positivamente riconosciuto l'impegno del Gruppo per il mantenimento di, caratterizzata da una struttura del debito prevalentemente a tasso fisso e a costi competitivi, in assenza di significative necessità di rifinanziamento.Entrambe le agenzie ritengono inoltre che il- processo che Italgas ha avviato nel 2017 - unitamente alla dimostrata capacità di realizzazione del suo, permetteranno di consolidare l'attuale vantaggio competitivo anche in occasione della partecipazione alle gare per l'assegnazione delle nuove concessioni gas e di, in un orizzonte di medio termine,