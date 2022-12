Italgas, Medea diventa socio con il 49% di Energia Rete Gas

(Teleborsa) - Completata oggi l'operazione mediante la quale Medea (51,85% Italgas Reti e 48,15% Marguerite Gas III) entra nel capitale sociale diEnergie Rete Gas (Gruppo Energetica).Medea è la società del Gruppo Italgas che opera nella costruzione e gestione delle reti di distribuzione del gas in Sardegna; Energie Rete Gas è una società attiva nel trasporto del gas con circa 142 chilometri di metanodotti regionali in esercizio in Italia.L'operazione - spiega una nota - si realizza attraverso il conferimento in Energie Rete Gas di asset e attività di Medea relative al trasporto del gas: 63 impianti criogenici di gas naturale liquefatto (GNL), per una capacità complessiva di 2.350 metri cubi di GNL, e relativi equipaggiamenti al servizio delle reti di distribuzione attive nei Comuni in concessione a Medea.La valorizzazione (enterprise value) del conferimento è pari a 53 milioni di euro, a fronte del quale Medea ha ricevuto una partecipazione in Energie Rete Gas pari al 49% del capitale sociale e un importo di 30 milioni di euro.Nel contesto dell'operazione Energie Rete Gas e un pool di banche hanno sottoscritto un accordo di finanziamento i cui proventi consentiranno di rafforzare la società e dare ulteriore impulso al trasporto regionale del gas. L'operazione consentirà inoltre a Medea dirazionalizzare la gestione delle proprie attività separando, anche dal punto di vista societario, le attività di trasporto da quelle di distribuzione del gas naturale.