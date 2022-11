Italgas "Gold Standard" nel report internazionale su emissioni

(Teleborsa) - Italgas, per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto il "Gold Standard" nell'International Methane Emissions Observatory (IMEO) Report pubblicato dallo United Nations Environment Programme (UNEP) con il supporto della Commissione Europea.Alla base del riconoscimento - spiega una nota - la valutazione positiva per il costante impegno di Italgas nella gestione e riduzione delle emissioni, in aggiunta alla maturata esperienza nella misurazione delle stesse a livello di sito e di fonte, con tecnologie all'avanguardia.Inoltre, come si legge nel rapporto, Italgas ha dato prova die nell'incoraggiarne altri ad una maggiore accuratezza nella comunicazione delle proprie emissioni. Un risultato raggiunto grazie all'organizzazione di sessioni di training con diverse tecnologie e metodologie e di workshop dedicati.L'impegno di Italgas nella riduzione delle emissioni di metano è molteplice: da un lato, l'azienda sta lavorando per ridurre sia quelle dirette che quelle delle sue controllate utilizzando soluzioni all'avanguardia come la CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) di Picarro che,rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento, di sensibilità nella rilevazione e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo.Inoltre, grazie a uno specifico algoritmo customizzato,e ha implementato programmi specifici di sostituzione e manutenzione degli asset per ridurre la possibilità di future dispersioni. Infine, il report riconosce a Italgas un ruolo di leadership nel settore promuovendo anche presso glialtri operatori un comportamento proattivo per la riduzione delle emissioni.Il report dal titolo "An Eye on Methane" è basato sui dati raccolti nel secondo anno di attuazione dell'iniziativa OGMP 2.0, il framework di reporting delle emissioni di metano introdotto dall'UNEP nel 2020.