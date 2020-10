Italgas, Gallo: puntiamo ad essere player in distribuzione acqua

(Teleborsa) - Italgas punta a espandersi nel settore della distribuzione dell'acqua settore in cui sfruttare la propria esperienza nel gas. Lo ha affermato l'AD, Paolo Gallo, nella presentazione del Piano strategico 2020-26. "Vogliamo diventare un importante player nella distribuzione dell'acqua. Abbiamo una società, Italgas acqua e abbiamo un piccola attività vicino a Caserta - ha spiegato Gallo -. Vogliamo portare la nostra esperienza nel gas nel settore dell'acqua e la nostra esperienza nell'approccio digitale. La distribuzione dell'acqua, come sappiamo, soffre di grandi dispersioni. Ridurre queste dispersione è un elemento di sostenibilità".

Quanto alla presentazione delle offerte vincolanti per la privatizzazione della greca Depa, Gallo ha fatto sapere che è attesa per metà marzo e Italgas è al lavoro. Per quanto riguarda la formazione di un eventuale consorzio - ha aggiunto - la decisione va presa entro febbraio: "le interlocuzioni vanno avanti. Non abbiamo fretta, scegliamo un partner se ci dà un vantaggio competitivo, altrimenti restiamo da soli, cosa che possiamo tranquillamente fare viste le dimensioni dell'operazione" - ha precisato il manager -. "Credo che il vincitore della gara arriverà prima della prossima estate, in ritardo di circa sei mesi sulla tabella di marcia prevista.

