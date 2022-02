Italgas, Gallo incontra il presidente Western Europe di Microsoft

Giovedì 24 Febbraio 2022, 19:15







(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo, ha incontrato il Presidente Western Europe di Microsoft, Cindy Rose. L'incontro è avvenuto alla Microsoft House di viale Pasubio, alla presenza anche della Country General Manager di Microsoft Italia, Silvia Candiani.



Il meeting - spiega una nota - è stata l'occasione per approfondire la possibilità di nuove opportunità di business da sviluppare in collaborazione e il ruolo della tecnologia di Microsoft quale abilitatore della trasformazione digitale di Italgas.



A margine dell'incontro Paolo Gallo ha consegnato a Cindy Rose la prima copia di "Flight Log", la versione inglese del suo libro "Diario di volo", dedicato ai temi dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, che in apertura contiene la prefazione firmata da Cindy Rose.